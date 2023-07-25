Жители Тамбова пожаловались на подрядчика, проводившего капитальный ремонт многоэтажки

Решение суда заставило подрядчика действовать активнее

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку по обращениям местных жителей. Они сообщили о нарушениях при капитальном ремонте жилого дома по улице Интернациональной, 92.

- Срок выполнения работ по капитальному ремонту кровли указанного многоквартирного дома установлен до 20.11.2022 года, однако на момент проверки работы не были выполнены, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Кроме того, были обнаружены недостатки в качестве работ: краска и штукатурка на фасаде облезли, сливы и окна, загрязненные строительными материалами, не были очищены.

Прокуратура внесла подрядчику представление об устранении нарушений жилищного законодательства, но этого не было сделано в срок. Тогда прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием выполнить работы. После того, как заявление было рассмотрено и полностью удовлетворено, подрядчик выполнил гарантийные работы в полном объеме.

Фото прокуратуры Советского района города Тамбова