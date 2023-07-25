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НовостиОбщество25 июля 2023 7:42

Жители Тамбова пожаловались на подрядчика, проводившего капитальный ремонт многоэтажки

Краска начала осыпаться с фасада раньше, чем работы были завершены
Марина МАКОВЛЕВА
Решение суда заставило подрядчика действовать активнее

Решение суда заставило подрядчика действовать активнее

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку по обращениям местных жителей. Они сообщили о нарушениях при капитальном ремонте жилого дома по улице Интернациональной, 92.

- Срок выполнения работ по капитальному ремонту кровли указанного многоквартирного дома установлен до 20.11.2022 года, однако на момент проверки работы не были выполнены, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Кроме того, были обнаружены недостатки в качестве работ: краска и штукатурка на фасаде облезли, сливы и окна, загрязненные строительными материалами, не были очищены.

Прокуратура внесла подрядчику представление об устранении нарушений жилищного законодательства, но этого не было сделано в срок. Тогда прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием выполнить работы. После того, как заявление было рассмотрено и полностью удовлетворено, подрядчик выполнил гарантийные работы в полном объеме.

Фото прокуратуры Советского района города Тамбова