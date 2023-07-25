128 оленей из Тамбовской области выпустят в дикую среду

Благородные олени живут в Сосновском районе

С начала года из Тамбовской области было вывезено 128 голов благородного европейского оленя, которые содержались в хозяйстве Сосновского района. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Животные были вывезены, чтобы пополнить поголовье в различных регионах России. Таким образом восполняется ущерб, причиняемый дикой природе любительской охотой.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям