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НовостиОбщество25 июля 2023 6:30

128 оленей из Тамбовской области выпустят в дикую среду

Животные вывезены в другие регионы, чтобы восполнить ущерб, причиненный охотой
Марина МАКОВЛЕВА
Благородные олени живут в Сосновском районе

Благородные олени живут в Сосновском районе

С начала года из Тамбовской области было вывезено 128 голов благородного европейского оленя, которые содержались в хозяйстве Сосновского района. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Животные были вывезены, чтобы пополнить поголовье в различных регионах России. Таким образом восполняется ущерб, причиняемый дикой природе любительской охотой.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям