В Тамбове 9 улиц останутся без света

25 июля в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

Так, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 будут обесточены:

- ул. Летняя, д. 63-98;

- ул. Воровского, д. 65-98;

- ул. Жемчужникова, д. 67-98;

- ул. Киквидзе, д. 1-53;

На время наладки релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.00:

- ул. Тургенева, д. 1-11;

- ул. Цветочная, д. 48-65;

- ул. Славянская, д. 1-12;

- ул. Вольная, д. 2-12;

- ул. Придорожная, д. 55-73.