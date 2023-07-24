В Тамбове 9 улиц останутся без света

25 июля в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.
Так, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 будут обесточены:
- ул. Летняя, д. 63-98;
- ул. Воровского, д. 65-98;
- ул. Жемчужникова, д. 67-98;
- ул. Киквидзе, д. 1-53;
На время наладки релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.00:
- ул. Тургенева, д. 1-11;
- ул. Цветочная, д. 48-65;
- ул. Славянская, д. 1-12;
- ул. Вольная, д. 2-12;
- ул. Придорожная, д. 55-73.