Тамбовчанин тайком оформил кредит на свою бывшую сожительницу, а деньги присвоил

Сотрудники уголовного розыска села 2-я Гавриловка раскрыли кражу денег с банковской карты. Благодаря оперативной информации подозреваемого удалось установить. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчина признался, что ранее жил с женщиной и имел доступ к ее банковскому счету. Причем доступ этот сохранился даже после расставания.

- Мужчина зашел через приложение в мобильный банк и оформил на имя бывшей сожительницы кредитное обязательство в сумме 20 тысяч рублей. Денежные средства 35-летний житель села 2-я Гавриловка обналичил. Потерпевшая женщина не знала о том, что на ее имя оформлен кредит, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Как выяснилось, подозреваемый неоднократно пользовался банковским счетом потерпевшей. Возбуждено уголовное дело о краже.