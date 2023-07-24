На дороге в Тамбовской области столкнулись мопед и мотоцикл, которыми управляли подростки без прав

У подростков не было прав и мотошлемов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних, произошла 21 июля в 22 часа 45 минут напротив дома №107 по улице Советская села Моисеево-Алабушка Уваровского района. 13-летний подросток, управляя мопедом «ЗИД», при выезде с обочины не уступил дорогу мотоциклу «ММВЗ 3112», которым управлял также несовершеннолетний. В результате столкновения обоих ребят с многочисленными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Уваровскую ЦРБ.

- Оба подростка управляли мототранспортными средствами без прав и находились без мотошлемов, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.