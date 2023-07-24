67-летний тамбовчанин во время ссоры убил гражданскую жену и пытался покончить с собой

Пожилой мужчина набросился на сожительницу с ножом Фото: СУ СК России по Тамбовской области

22 июля в квартире дома по ул. Пушкарской Тамбова обнаружили тело 68-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями в области грудной клетки. По этому факту в СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления подозревают 67-летнего гражданского супруга погибшей.

По версии следствия, в этот день между пенсионерами произошла словесная ссора, в ходе которой мужчина схватил кухонный нож и нанес им супруге не менее пяти ударов в область груди, после чего пытался сам свести счеты с жизнью. Тело потерпевшей обнаружили родственники, которые приехали к ней, потому что женщина в течение дня не отвечала на звонки.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Подозреваемый находится в медицинском учреждении.