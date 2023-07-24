В Тамбове демонтировали 60 незаконно установленных гаражей

Гаражи убирают там, где они мешают благоустройству территории

В Тамбове с начала года убрали 63 самовольно установленных металлических гаража. 40 из них демонтировали сами владельцы, остальные пришлось ликвидировать принудительно. Прежде всего, от незаконных построек освобождаются дворы и общественные пространства, где планируется благоустройство.

- От громоздких конструкций, используемых в основном для хранения хлама, очистили двор на улице Тельмана, 5, 7, сквер в районе улицы Киквидзе, 73. Своим внешним видом они бы портили общий облик приведенных в порядок территорий, - прокомментировали в администрации города Тамбова.

Перед тем, как убрать конструкцию, специалисты ищут его владельца, вешают объявления, обращаются в правоохранительные органы. Если владелец не откликается, сооружение признают бесхозяйным через суд. Когда гараж переходит в муниципальную собственность, его можно демонтировать.

В настоящее время планируется ликвидировать еще около 30 незаконно размещенных объектов. Всего в Тамбове можно отметить 8 проблемных территорий, на которых расположено около 370 незаконных металлических гаражей. Это дворы по улицам Интернациональная, М.Горького, Уборевича, К.Маркса, Базарная, Рабочая, Мичуринская, Студенецкая набережная.

Фото администрации города Тамбова