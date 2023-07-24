В Гавриловском районе прокуратура выявила нарушения при ремонте дороги

Прокуратура Гавриловского района в ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе выявила нарушения при ремонте участка дороги «Тамбов - Пенза» - Гавриловка 2-я – Анненка – Осино-Гай – подъезд к селе Ивановка. Срок выполнения работ истек еще в мае, но ремонт не был завершен.

- Прокуратурой района проведены встречи с заказчиком, подрядчиком, определены проблемные моменты. За неисполнение условий контракта по постановлению прокурора генеральный директор подрядной организации привлечен к административной ответственности, - рассказали в ведомстве.

На данный момент ремонт участка завершен.