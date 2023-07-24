Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 9:00

В Тамбове прокуратура через суд потребовала установить фонари во дворе многоэтажки на Астраханской

По решению суда освещение должно появиться на территории в течение 3 месяцев
Марина МАКОВЛЕВА
Фонари установят во дворе в ближайшее время

Фонари установят во дворе в ближайшее время

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку после обращения местного жителя. Мужчина сообщил о том, что во дворе дома №195 по улице Астраханской нет освещения.

- В ходе проверки доводы обращения нашли свое подтверждение. В целях устранения выявленных нарушений в администрацию города Тамбова прокуратурой внесено представление. Однако мер, направленных на восстановление прав жителей указанного многоквартирного дома, администрацией принято не было, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Тогда прокуратура направила иск в суд, требуя признать бездействие администрации незаконным и обязать ее организовать уличное освещение во дворе. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено, необходимые работы должны быть проведены в течение 3 месяцев.

Фото прокуратуры Советского района города Тамбова