В Тамбове инвалид пожаловался на отказ предоставить ему участок под гараж

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку по обращению инвалида. Он пожаловался на отказ со стороны городской администрации предоставить ему земельный участок под гараж рядом с домом.

- Проверкой установлено, что Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области длительное время не принимало мер к разработке и утверждению порядка использования земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории области, - сообщают в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Прокуратура района направила в суд иск, требуя признать такое бездействие незаконным и обязать разработать и утвердить соответствующий порядок. Суд признал исковые требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил их.