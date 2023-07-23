В Тамбове на автостоянке нашли убитым 30-летнего мужчину

Вечером 21 июля на автостоянке по улице Бастионной в Тамбове нашли труп. На теле 30-летнего мужчины правоохранители зафиксировали явные признаки насильственной смерти. Следователи регионального СУ СКР возбудили головное дело по статье убийство.

Под подозрение попал 32-летний местный житель. По версии следствия, потерпевший вышел с работы и направился к своей машине. В это время к нему подошел бывший знакомый его девушки. Ранее он уже неоднократно угрожал убитому. Затем несколько раз ударил его ножом в грудь и шею, после чего скрылся.

В ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.