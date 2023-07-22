В Тамбовской области иномарка насмерть задавила 16-летнего подростка, лежащего на дороге

Подросток погиб до приезда скорой Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. По предварительным данным, 22 июля на автодороге Орел-Тамбов-Красиловка Петровского округа 62-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai ix35, переехал 16-летнего подростка, который лежал на проезжей части дороги. В результате ДТП несовершеннолетний погиб на месте до приезда скорой помощи.

- Установление всех обстоятельств ДТП и ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ находится на контроле прокуратуры Петровского района, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По поручению региональной прокуратуры организована проверка деятельности органов системы профилактики всех уровней.