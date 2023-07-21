14-летний тамбовчанин пойдет под суд за кражу денег с чужой банковской карты

Парень похитил чужие деньги Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Следствием установило, что после смены мобильного оператора парень узнал, что к его новому номеру телефона осталась прикреплена банковская карта женщины, на которую ранее была зарегистрирована сим-карта с этим номером. Воспользовавшись этим, подросток проверил баланс ее карты и при помощи смс-команд перевел все денежные средства на счет своей банковской карты.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.