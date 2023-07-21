Студенты-целевики Тамбовской области получат дополнительную выплату

В Тамбовской области вводятся новые меры поддержки для студентов, получающих педагогическое образование в колледжах и вузах страны по целевому направлению от региона. Те, кто заключил договор о целевом обучении с муниципальной школой, детским садом или учреждением дополнительного образования региона, ежемесячно будут получить дополнительную выплату из бюджета. Для студентов 1-2 курсов она составит 1 тысячу рублей, для студентов 3-5 курсов обучения и магистрантов — 3 тысячи рублей.

- Мера поддержки распространится на всех «целевиков», независимо от даты заключения договора, - сообщили в министерстве образования и науки Тамбовской области.