Тамбовчанка за рулем иномарки не уступила дорогу машине, ехавшей по главной дороге

Госпитализация женщине не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух иномарок произошла 20 июля в 17 часов 55 минут на 22 километре автодороги «Каспий-М.Алабушка-Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» Уваровского района. 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Фиат Панда», выезжала с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с движущимся по главной дороге автомобилем «Рено Логан». Этой машиной управлял 42-летний мужчина.

- Водителя автомобиля «Фиат Панда» на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.