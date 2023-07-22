В Тамбове отремонтируют памятник на ул. Лермонтовской, 24

Здание имеет богатую историю Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Одно из красивейших зданий Тамбова в стиле модерн, расположенное по улице Лермонтовская, 24, в этом году будет отремонтировано. В 1993 году оно было внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения, и одним из главных условий, позволяющих провести его ремонт, являлось сохранение первозданного облика. В этом году здание вошло в программу капитального ремонта многоквартирных домов «Наследие Тамбовщины». Здесь планируется провести капитальный ремонт кровли и фасада здания. На сегодняшний день готовность работ по кровле составляет 70 процентов, также выполнена часть демонтажных работ на фасаде. Сейчас рабочие приступают к усилению конструкций инъекционным методом. Он предполагает восстановление несущей способности кирпичной кладки и герметизацию старых и поврежденных фундаментов.

- Завершить все виды работ на этом объекте планируется осенью текущего года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Двухэтажное здание о улице Лермонтовская, 24 было построено в 1906 году потомственным дворянином, крупным землевладельцем А.А. Булгаковым. После революции в нем располагались школа, подразделение НКВД. Сейчас это жилой дом, после войны здесь жили представители тамбовской интеллигенции — музыканты, врачи, ученые. В 2016 на доме установлена мемориальная доска в память об историках Григории Андреевиче и Льве Григорьевиче Протасовых.