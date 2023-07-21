Москвичка пыталась передать заключенному тамбовской колонии мобильник и коньяк

Женщина приехала на длительное свидание

Сотрудники отдела безопасности и оперативного отдела исправительной колонии № 5 г. Моршанска пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Мобильный телефон, сим-карту и бутылку коньяка объемом 0,25 литра сотрудники обнаружили и изъяли в ходе досмотра личных вещей женщины, приехавшей из Москвы на длительное свидание к осужденному. Запрещенные к проносу предметы находились в ее ручной клади.

- По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области