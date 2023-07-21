Возле Котовского водохранилища нашли реактивный снаряд

Боеприпас уничтожили на полигоне

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обезвредили реактивный снаряд, который обнаружил местный житель в лесном массиве возле водохранилища города Котовска. Специалисты Росгвардии идентифицировали боеприпас как 200-мм реактивный снаряд без маркировки со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением мер безопасности взрывотехники вывезли снаряд на полигон и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. – Напоминаем, при обнаружении подозрительных предметов не трогать и не перемещать их, оградить доступ других граждан и незамедлительно сообщить в экстренные службы.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области