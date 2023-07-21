Жители Дмитриевки пожаловались на отсутствие фонарей

На улице Интернациональной стало светлее и безопаснее

Прокуратура Никифоровского района провела проверку по обращению местных жителей. Люди пожаловались на нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Дело в том, что в поселке Дмитриевка на улице Интернациональной отсутствовало электрическое освещение.

- По результатам проверки в районный суд прокуратурой направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Дмитриевского поссовета Никифоровского района обустроить электрическое освещение по улице Интернациональной рабочего поселка, - сообщают в прокуратуре Никифоровского района.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Электрическое освещение на улице появилось.

Фото прокуратуры Никифоровского района