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НовостиОбщество21 июля 2023 12:55

Жители Дмитриевки пожаловались на отсутствие фонарей

После вмешательства прокуратуры освещение на улице Интернациональной организовали
Марина МАКОВЛЕВА
На улице Интернациональной стало светлее и безопаснее

На улице Интернациональной стало светлее и безопаснее

Прокуратура Никифоровского района провела проверку по обращению местных жителей. Люди пожаловались на нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Дело в том, что в поселке Дмитриевка на улице Интернациональной отсутствовало электрическое освещение.

- По результатам проверки в районный суд прокуратурой направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Дмитриевского поссовета Никифоровского района обустроить электрическое освещение по улице Интернациональной рабочего поселка, - сообщают в прокуратуре Никифоровского района.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Электрическое освещение на улице появилось.

Фото прокуратуры Никифоровского района