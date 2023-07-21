Тамбовчанка спровоцировала аварию, в которой серьезно пострадал человек

В прокуратуре Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы Рассказово. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Девушка за рулем автомобиля неаккуратно выехала на левую полосу движения, где столкнулась с машиной Лада Калина. Уже вместе они двинулись на встречную полосу и там второй участник аварии столкнулся с грузовиком.

- В результате ДТП водитель Лады Калины получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу.