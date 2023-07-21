В Тамбове собираются продавать пустующее муниципальное жилье

На заседании депутаты поддержали предложение закрепить за Тамбовской городской Думой и администрацией Тамбова новые полномочия, которые касаются порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. Речь идет об отчуждении жилых помещений муниципального жилищного фонда. Например, можно будет продавать комнаты в коммунальных квартирах, если отсутствуют люди, имеющие право заселения в данные помещения в установленном законом порядке. А также доли жилых помещений (квартир и домовладений), при условии, что помещения не признаны не пригодными для проживания, но техническое состояние не позволяет предоставлять их жильцам по договорам социального найма.

- Если будет принято решение о внесение изменений в действующее положение, новый порядок разработает администрация города и представит на рассмотрение депутатам, - сообщает пресс-служба Тамбовской городской Думы.