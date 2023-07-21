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НовостиОбщество21 июля 2023 10:50

В Тамбове временно запрещено купание в Цне

Мера связана с противоэпидемическими мероприятиями
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове введены временные ограничения на купание в водоемах и ловлю рыбы в Цне. Такое решение принято администрацией города Тамбова в связи с противоэпидемическими мероприятиями, связанными с выявлением у трудового мигранта в Рассказово холероподобного возбудителя.

- Поскольку инфекция может передаваться водным путем, особое внимание уделено превентивным противоэпидемическим мероприятиям: дезинфекции очистных сооружений, водопроводных сооружений и сети. Проводится дополнительное хлорирование, с возможным появлением запаха хлора, в пределах допустимых значений, которая не отразится на качестве воды, - отмечают в администрации города Тамбова.