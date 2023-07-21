В Моршанском районе обнаружена зараженная бешенством собака

На территории села Крюково Моршанского района обнаружена собака, зараженная бешенством. В населенном пункте установлен карантин. Это уже второй зарегистрированный случай опасного заболевания за июль, первый зафиксировали в деревне Быковка Моршанского района, где также действуют карантинные меры.

К настоящему моменту неблагополучные пункты по бешенству объявлены в Пичаевском, Староюрьевском, Моршанском, Никифоровском, Бондарском, Кирсановском, Рассказовском, Уваровском, Мичуринском, Жердевском, Сосновском, Петровском районах. С начала года в регионе зарегистрировано 27 вспышек бешенства. Заболевание выявлено у 15 домашних питомцев, 7 диких животных (лисы), 5 голов скота.

- Стоит отметить, что в одном из очагов находящимся в Бондарском районе области, после встречи с лисой заразилось 3 головы с/х животных, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.