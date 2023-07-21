В Тамбове 49-летний мужчина, осужденный за жестокое убийство знакомого, попросил смягчить ему наказание

Представитель Тамбовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона принял участие в рассмотрении судом ходатайства 49-летнего осужденного. Тот попросил заменить ему неотбытую часть наказания более мягким его видом. 22 года назад мужчина был приговорен Липецким областным судом к 24 годам колонии особого режима за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью.

- Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с двумя соучастниками совершили разбойное нападение на своего знакомого в целях завладения его автомобилем. Затем они убили потерпевшего, нанеся последнему не менее 46-ти ударов руками и ногами по различным частям тела, - рассказали в прокуратуре по надзору на ИУ.

За время, проведенное в колонии, мужчина неоднократно нарушал режим, за что привлекался к дисциплинарной ответственности. Это стало одной из причин, по которой суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного.