Многодетная мать из Сатинки пожаловалась на отсутствие дороги к ее дому

В ближайшее время проблем с проездом у семьи не будет

Прокуратура Сампурского района провела проверку по обращению матери троих детей. Было установлено, что асфальтовая дорога на улице Железнодорожная в поселке Сатинка состоит на балансе администрации Сатинского сельсовета. Дом многодетной семьи отделяет от этой дороги грунтовка протяженностью около 300 м.

- Указанный участок дороги используется семьей ежедневно и, по доводам заявительницы, постоянные лужи и грязь в период выпадения осадков и сезонной распутицы создают значительные трудности для прохода и проезда на автомобиле, - прокомментировали в прокуратуре Сампурского района.

Местная администрация фактически исключила обслуживание проезда, в результате права многодетной семьи были нарушены: к дому не проедет скорая или пожарная машина, а сами жители не всегда могут выбраться из дома.

По итогам проверки прокуратура внесла представление. После этого муниципалитет отсыпал участок дороги к дому щебнем.

Фото прокуратуры Сампурского района