В Тамбовской области задержали "курьера" забиравшего деньги у пенсионерок

У мужчины с собой были деньги, карты и телефоны Фото: УМВД по Тамбовской области

82-летней тамбовчанке позвонил неизвестный. Он представился следователем и сообщил о том, что ее внучка стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. Потом трубку дали якобы самой внучке, которая попросила у бабушки крупную сумму денег, чтобы избежать уголовной ответственности. Деньги нужно было оперативно передать курьеру.

Пенсионерка растерялась и отдала 100 тысяч рублей мужчине, который пришел за ними. Только потом она поняла, что ее обманули, и пришла в полицию.

Аналогичный образом у 65-летней пенсионерки из Моршанска выманили 500 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве.

- Полицейские установили и задержали мужчину, который забирал денежные средства. Им оказался 22-летний житель ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у задержанного оперативниками были обнаружены изъяты деньги, банковские карты, сим-карты и мобильные телефоны, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Как выяснилось, молодой человек нашел в интернете предложение работы курьером. В его задачи входило ездить по различным городам и забирать деньги по указанным адресам, а затем переводить их на различные счета. В качестве оплаты он оставлял себе 10% от перечисляемых сумм.

В настоящее время полицейские устанавливают возможных соучастников преступления и причастность задержанного к аналогичным преступлениям.