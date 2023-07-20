В Мичуринском районе двое рабочих погибли после падения в канализационную яму

Следователи устанавливают виновных Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской овозбуждено уголовное дело по факту гибели в Мичуринском районе двух рабочих ремонтно-строительной организации по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По версии следствия, 18 июля утром во время проведения ремонтно-хозяйственных работ на канализационной насосной станции и проверки исправности дренажного насоса двое рабочих организации упали в канализационную яму. В результате отравления канализационными газами один рабочий (26 лет) скончался сразу, а другой (40 лет) – в медицинском учреждении.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для установления лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при организации данного вида работ, следователи уже провели обыски по месту нахождения организации, изъяли и изучают необходимую документацию.