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НовостиПроисшествия20 июля 2023 15:15

В Мичуринском районе двое рабочих погибли после падения в канализационную яму

Несчастный случай произошел с мужчинами 26 и 40 лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Следователи устанавливают виновных

Следователи устанавливают виновных

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской овозбуждено уголовное дело по факту гибели в Мичуринском районе двух рабочих ремонтно-строительной организации по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По версии следствия, 18 июля утром во время проведения ремонтно-хозяйственных работ на канализационной насосной станции и проверки исправности дренажного насоса двое рабочих организации упали в канализационную яму. В результате отравления канализационными газами один рабочий (26 лет) скончался сразу, а другой (40 лет) – в медицинском учреждении.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для установления лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при организации данного вида работ, следователи уже провели обыски по месту нахождения организации, изъяли и изучают необходимую документацию.