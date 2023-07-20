Тамбовчанин попытался украсть с предприятия, на котором работал, тонну комбикорма

Мужчина уже не раз пытался нажиться нечестным путем Фото: УМВД по Тамбовской области

Ночью на территории предприятия в поселке Токаревка была совершена кража корма для птиц. Сотрудники уголовного розыска токаревского и мордовского отделов полиции совместно с сотрудниками ГИБДД выехали на место. Им удалось остановить автомобиль подозреваемого, как только он отъехал от предприятия с похищенным комбикормом. За рулем оказался 48-летний работник предприятия из Мордово.

- В ходе досмотра транспортного средства сотрудниками полиции были обнаружены мешки, в которых находился корм для птиц. Похищенный комбикорм правоохранители изъяли, общий вес составил 1050 кг, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Задержанный признался, что хотел подзаработать, перепродав похищенный комбикорм. Как выяснилось, это была уже не первая попытка мужчины нажиться нечестным путем. Он оказался причастен к ранее совершенной краже деталей от зерновой сеялки. Кроме того, его уже привлекали к уголовной ответственности за кражи.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности задержанного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.