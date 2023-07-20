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НовостиОбщество20 июля 2023 11:00

В Тамбовской области установят новые дорожные знаки

В областном центре на трех улицах появятся новые ограждения, разметка и светофоры
Марина МАКОВЛЕВА
Знаки предупредят водителей об ограничении скорости и опасном повороте

Знаки предупредят водителей об ограничении скорости и опасном повороте

В Тамбовской области планируется снабдить дороги новыми знаками. Так, на участке «Тамбов-Пенза» — Рассказово-Уварово-Мучкапский» появятся обозначения опасного поворота, направления поворота и ограничения скорости до 70 км/ч.

На дороге, проходящей через село Шиновка Кирсановского муниципального округа, скорость ограничат до 40 км/ч.

- На дорожных знаках здесь применят световозвращающую флуоресцентную пленку желто-зеленого цвета, установят искусственную неровность на подходах к пересечению улиц 3-й и 4-й Район, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

В Тамбове на улицах Агапкина, Свободная и Чичканова появится почти 1,5 тысячи метров пешеходных ограждений, новые светофоры и дорожные знаки. Планируется обустроить здесь тротуары, пешеходные переходы, заменить фонари и нанести разметку.

Фото правительства Тамбовской области