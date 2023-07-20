В Сосновке пьяная ссора привела к поножовщине

В поселке Сосновка мужчина из Волгоградской области, работающий в районе вахтовым методом, поссорился со своим коллегой из Тамбова. Оба были пьяны. Подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им своего обидчика в живот, а после скрылся.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу. Мужчине провели операцию. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого.

- Он был доставлен в полицию, где опрошен на предмет причастности к совершению тяжкого преступления и признался. Найдено орудие преступления – кухонный нож, который подозреваемый спрятал. Материалы для возбуждения уголовного дела переданы в следственные органы, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.