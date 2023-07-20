Тамбовчанин получил судимость за незаконное подключение к газу

После выявления повторного самовольного подключения газовики обратились в полицию Фото: УМВД России по Тамбовской области

В январе 2021 года 54-летний житель города Уварово незаконно подключился к газовым трубам и потреблял голубое топливо без учета и оплаты. Когда об этом узнали в газовой компании, мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

В ноябре прошлого года мужчина повторно подключение к системе газоснабжения, для чего снял заглушку и соединил обрезанную трубу резиновым патрубком. При очередной проверке факт хищения газа вновь зафиксировали работниками газовой службы, которые обратились в полицию.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность». Житель Уварово признался в повторном незаконном подключении к газовой трубе своего жилища. По окончании расследования с обвинительным заключением уголовное дело направлено в Уваровский районный суд для рассмотрения по существу.

- Мужчину признали виновным в самовольном подключении к газопроводу лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и, учитывая его раскаяние и помощь следствию, назначил ему наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Повторное незаконное подключение было демонтировано.

Незаконное подключение опасно тем, что выполняется непрофессионально, при помощи подручных средств и материалов, что может повлечь за собой утечку газа и пожар.