В Тамбовской области организация задолжала 12 сотрудникам почти полмиллиона рублей зарплаты

В отделении судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области на принудительном исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженности по заработной плате. Общая сумма долга работодателя 12 сотрудникам составила 478 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий судебный пристав обратил взыскание на банковские счета организации, куда поступала арендная плата от сдаваемых помещений. После поступления денежных средств от арендатора задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена в полном объеме.

- Все 12 исполнительных производств окончены фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.