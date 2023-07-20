В Моршанском районе поисковики нашли заблудившегося грибника

В полицию Моршанска поступила информация о пропаже 58-летнего мужчины, который уехал на машине в лес. Автомобиль поисковикам удалось найти, это помогло определить зону поисков.

- Полицейские и добровольцы шаг за шагом прочесывали лесной массив, досконально обследовали каждый участок местности, и спустя несколько часов поисков потерявшийся был найден в 12 км от кордона Елизавет-Михайловский Моршанского района. Оказалось, что мужчина собирал грибы и заблудился, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Всего в июне-июле в Тамбовской области зафиксировано 11 обращений в полицию с сообщениями о пропавших в лесу жителях региона. В поисках участвовали полицейские, местное население, волонтеры, другие силовые ведомства. Привлекалась спецтехника и оборудование. К счастью, все пропавшие были найдены живыми и здоровыми.