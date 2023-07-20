Тамбовчанка на иномарке сбила 12-летнюю велосипедистку, ехавшую по пешеходному переходу

Водитель должна была уступить дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний велосипедист, произошла 19 июля в 20 часов 45 минут на 76 километре автодороги «Тамбов-Шацк» в Моршанском районе, которая проходит через село Ивенье. 46-летняя женщина за рулем «КIА SPECTRA» сбила 12-летнюю девочку, которая на велосипеде пересекала дорогу по пешеходному переходу.

- Девочка получила незначительные травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в Моршанскую ЦРБ.