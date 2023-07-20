Нетрезвый тамбовчанин избил девушку и испортил памятник Ленину

Советский районный суд Тамбова вынес приговор ранее неоднократно судимому местному жителю. Мужчину признали виновным в вандализме и нанесении побоев, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное преступление.

2 января 2023 года нетрезвый подсудимый на улице Буденного в Тамбове решил поздравить проходившую мимо незнакомую девушку с Новым годом. В ответ девушка оскорбила его. Возмущенный поборник нравственности несколько раз ударил девушку по ногам.

Через несколько дней, 17 января, мужчина вновь был пьян. Он пришел в сквер перед проходной Тамбовского вагоноремонтного завода, подошел к памятнику В.И. Ленина, положил на его постамент автомобильную шину и поджег ее. В результате постамент памятника получил повреждения.

По совокупности преступлений мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием ежемесячно 5 % заработной платы в доход государства.