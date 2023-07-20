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НовостиПроисшествия20 июля 2023 8:31

Тамбовчанин битой разгромил чужой автомобиль

Мужчину задержали росгвардейцы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сотрудники вневедомственной охраны задержали на улице Коммунистической города Мичуринска 30-летнего мужчину по подозрению в повреждении чужого имущества.

Накануне утром, росгвардейцам поступила информация о срабатывании сигнала «Тревога» с охраняемого кафе, расположенного в селе Зеленый Гай Мичуринского района. К прибывшим стражам порядка обратилась посетительница заведения, которая рассказала, что мужчина повредил битой принадлежащий ей припаркованный автомобиль. Он разбил стекла, помял двери и бампер. Получив приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся, сотрудники Росгвардии приступили к его поискам.

- Спустя некоторое время правонарушителя задержали в городе Мичуринске и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.