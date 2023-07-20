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НовостиОбщество20 июля 2023 7:48

Тамбовчанку обязали оформить на ребенка, часть квартиры, купленной на материнский капитал

Права несовершеннолетнего защитила прокуратура
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы предоставления дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей. Выяснилось, что местная жительница приобрела жилье за счет средств материнского капитала. В июле 2021 года прошла официальная государственная регистрация права собственности.

Однако до сих пор ребенку доля в праве собственности на жилье не выделялась, в связи с чем прокурор района обратился с исковым заявлением в суд в защиту прав несовершеннолетнего.

- Решением Советского районного суда г. Тамбова исковые требования прокурора удовлетворены, на женщину возложена обязанность оформить жилье в общую долевую собственность с несовершеннолетним, - сообщает прокуратура Тамбовской области.