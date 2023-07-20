Тамбовчанин отсудил у продавца умных часов 87 тысяч рублей

Советский районный суд Тамбова рассмотрел исковое заявление покупателя к компании-продавцу о признании незаконным расторжения договора купли-продажи в одностороннем порядке.

Истец указал, что оформил и полностью оплатил через интернет покупку умных часов стоимостью 140 тысяч рублей. Однако накануне предполагаемой даты доставки он получил от продавца уведомления об отмене заказа по инициативе продавца. При этом деньги ему были возвращены в полном объеме. Тем не менее истец посчитал, что его права как потребителя были нарушены и направил продавцу претензию, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения.

- На этом основании истец просил признать незаконным расторжение договора купли-продажи в одностороннем порядке, взыскать убытки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и расходы на оплату услуг представителя, - рассказали в Советском районном суде города Тамбова.

Суд установил, что компания-продавец нарушила закон «О защите прав потребителей», разместив на торговой платформе недостоверную информацию о наличии в продаже умных часов, которые в действительности отсутствовали на складе. Суд взыскал в пользу покупателя убытки в размере 51 673 рублей, штраф в размере 25 836,50 рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 руб.