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НовостиПроисшествия20 июля 2023 7:00

Тамбовчанин ударил знакомого ножом в ногу так, что тот истек кровью

У потерпевшего оказалась повреждена бедренная артерия
Марина МАКОВЛЕВА

Прокурор Староюрьевского района поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Новоюрьево. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры со своим знакомым, нанес последнему два удара ножом в область бедра левой ноги, при этом задев бедренную артерию. От острой кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре Староюрьевского района.

Виновному назначено наказание в виде 8 лет в исправительной колонии строгого режима.