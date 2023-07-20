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НовостиОбщество20 июля 2023 6:30

В Тамбовской области пройдет фестиваль «Шушпанская щука»

В программе соревнования по рыбной ловле, гастрономический праздник и развлечения для взрослых и детей
Марина МАКОВЛЕВА
На празднике будет чем заняться и где сфотографироваться

На празднике будет чем заняться и где сфотографироваться

29 июля в Староюрьево пройдет IV фестиваль «Шушпанская щука». Гастрономический праздник откроется в 10.00 на стадионе села. Соревнования по рыбной ловле стартуют утром на берегу Шушпанского водохранилища. Участники будут добывать окуня, щуку, судака, налима. В полдень гостям предложат попробовать главное фестивальное блюдо — царскую уху с дымком, которую здесь готовят по особому рецепту.

- Также для гостей фестиваля пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарка товаров ремесленных изделий и сувениров, пенная дискотека, будут организованы тематические фотозоны, развлекательные и игровые площадки для детей, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области