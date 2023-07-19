На ярмарке «Бондарская карусель» приготовят 250 литров окрошки

"Бондарская карусель" пройдет в 7-й раз Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

29 июля в Бондарском муниципальном округе в седьмой раз пройдёт межрегиональная торгово-ремесленная ярмарка «Бондарская карусель», где приготовят окрошку в 250-литровой дубовой бочке. Открытие ярмарки состоится на центральной площади села Бондари в 10 часов.

Ярмарка объединит вокруг себя народных мастеров и ремесленников, производителей местной натуральной продукции, самобытных артистов, домашних хозяек, сохраняющих секреты приготовления традиционных русских блюд, предпринимателей и сельхозпроизводителей.

Для гостей также проведут мастер-классы, молодежное дефиле «Барыня-гармонь», флэшмоб «Тамбовская Матаня», выступят артисты. Будут организованы фотозоны и зоны отдыха, продажа продуктов от местных производителей, сувениров. Более 100 торговых точек ждут покупателей: сыры, колбасная продукция, сладости, овощи, фрукты и многое другое.

Гостей ярмарки ждет не только угощение блюдами русской кухни, но и народное голосование на самый вкусный квас и самый гостеприимный сельский двор. Завершится праздник вечерней музыкально-развлекательной программой.

- Добраться на ярмарку «Бондарская карусель» можно из Тамбова от автовокзала «Северный» рейсовыми автобусами, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Припарковать машины можно в селе Бондари по ул. Советская и Ленинградская. Схему проезда, программу проведения и другую информацию можно найти на сайте администрации Бондарского муниципального округа.