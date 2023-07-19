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НовостиПроисшествия19 июля 2023 13:54

Тамбовчанин из ревности убил гражданскую жену

Мужчина на 9 лет отправится в колонию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В суде вынесли приговор ранее неоднократно судимому 42-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ночью 15 ноября прошлого года в квартире дома по 2-му Авиационному проезду обнаружили тело 43-летней женщины с проникающим ранением грудной клетки. На следствии и в суде установили, что во время конфликта с гражданской супругой, возникшего на почве ревности, мужчина схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки, после чего ушел из дома.

- Фигуранта приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.