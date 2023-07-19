В Тамбове на Бастионной отключат воду

20 июля в Тамбове будут проводиться работы по присоединению построенного вновь участка сети. Как сообщают в администрации города, в этот день с 9.00 до окончания работ (ориентировочно до 17.00) будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

- ул. Бастионная: 24ж, 24а, 24г, 24е, 24/1, 24б, 24б ст1, 24 ст2, 24м, 25м, 25м ст2, 25, 25м ст1, 25м/1, 25 п1, 25 ст1, 25 п2, 28л, 28к, 28и, 28б, 12, 12/1, 12/2, 28, 28а, 28н(глобус), 25п, 25 к1, 25ф ст1, 25ф, 28в ст1, 28в, 29а, 29а ст1, 29/8, 29/6, 29/5, 29, 29 ст2, 29 ст4, 29 ст1, 29/2, 29г, 29ж, 29/7, 29/1, 23а/6, 23а/1, 23а, 23а/3, 23а/4, 23а/7, 23а ст2, 23а ст4, 23а ст3, 23а лит Б, 23а/2, 29/4, 29б, 22б/2, 22б/3, 22б, 22а ст1, 22б/1, 22а, 22д, 25/1 22а ст2,22а/1, 22а ст1, 22а/2, 22а/1, 31,33, 35, 37, 39,41,43,45,47, 47а, 61, 49,57,51,53,55,59, 3б ст1, 3ж, 71, 71/1, 73, 73а

- ул. 1-й Бастионный проезд: 2, 4, 6, 8.

- ул. 2-й Бастионный проезд: 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8.

- ул. 3-й Бастионный проезд: 1, 3, 5, 2, 12

- ул. 4-й Бастионный проезд: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 24, 16, 14, 8, 6, 4, 2.