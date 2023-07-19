Тамбовчанина на 7 лет оправили в колонию за попытку убить родного брата

В суде вынесли приговор 27-летнему жителю Тамбова, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

На следствии и в суде установили, что 14 марта этогогода во время выяснения отношений фигурант схватил кухонный нож и стал наносить родственнику удары по разным частям тела. Конфликт между родными братьями произошел из-за того, что злоумышленник без разрешения взял телефон брата и продал. От расправы 31-летнего мужчину спас отчим. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив. После совершения преступления напавший скрылся и через несколько дней был задержан в Москве.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ноябре 2022 года он только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за хищения чужого имущества.