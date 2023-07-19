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НовостиОбщество19 июля 2023 10:38

В Тамбовской области нашли 800 га сельхозземель, заросших сорняками и деревьями

Собственников обязали устранить нарушение до октября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили в Бондарском районе земли площадью 800 га, которые заросли сорняками, кустарником и деревьями.

- По фактам нарушений требований земельного законодательства РФ юридическим лицам выданы предписания об их устранении в срок до октября 2023 года, - сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении напоминают, что невыполнение предписания в установленный срок влечет за собой административную ответственность по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.