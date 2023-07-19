В Тамбове сотрудница ломбарда присваивала заложенное имущество, чтобы расплатиться с долгами

В Тамбове завершено расследование уголовного дела по двум фактам присвоения имущества на сумму в 1,4 млн рублей. В присвоении чужих ценностей обвиняется работник ломбарда. Женщина забирала себе драгоценности, электронику и предметы быта, принадлежащие ломбарду. Чтобы расплатиться с собственным кредитом, она перепродавала похищенные вещи в других ломбардах, а деньги брала себе.

- В ходе проведения следственных действий полицейские нашли и опросили свидетелей, установили ломбарды, куда обвиняемая сдавала ценности. Часть из них была обнаружена и возвращена. Кроме этого, проведены товароведческие и бухгалтерские экспертизы, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время дело направлено в суд.