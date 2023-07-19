В Тамбове водитель «KIA RIO» потерял управление и выскочил на встречку, где врезался в иномарку

Иномарка потеряла управление Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы четыре человека, произошла 18 июля в 23 часа 3 минуты на проезжей части Рассказовского шоссе в районе дома 1/2 по улице Бориса Васильева города Тамбова. 40-летний мужчина за рулем «KIA RIO» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Hyundai Santa Fe» под управлением 58-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «KIA RIO», а также водитель и пассажиры автомобиля «Hyundai Santa Fe» - 64-летняя женщина и 20-летний мужчина на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.