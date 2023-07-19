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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:10

В Тамбовской области обнаружено 23 тайника с наркотиками

В "закладках" находилось более 30 грамм N-метилэфедрона
Марина МАКОВЛЕВА

За сутки в Тамбовской области оперативники обнаружили и изъяли 23 тайника с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном. Общий вес изъятого вещества составил 30,5 грамма.

- Наркотическое средство разместил ранее задержанный неработающий 30-летний мужчина. В настоящее время стражи порядка продолжают выявлять факты сбыта наркотиков бесконтактным способом, размещенные наркокурьером. После проведения ряда экспертиз в отношении задержанного мужчины будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.