В Тамбовской области обнаружено 23 тайника с наркотиками

За сутки в Тамбовской области оперативники обнаружили и изъяли 23 тайника с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном. Общий вес изъятого вещества составил 30,5 грамма.

- Наркотическое средство разместил ранее задержанный неработающий 30-летний мужчина. В настоящее время стражи порядка продолжают выявлять факты сбыта наркотиков бесконтактным способом, размещенные наркокурьером. После проведения ряда экспертиз в отношении задержанного мужчины будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.