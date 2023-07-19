Тамбовчанин, который откусил ухо посетителю кафе, получил условный срок

В суде мужчина признал вину

В Моршанском районном суде вынесли обвинительный приговор мужчине, который причинил тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица. По делу известно, что осенью прошлого года пострадавший в итоге мужчина с друзьями находился в кафе «Мега» Моршанска. Мужчине показалась, что между другими посетителями и мужчиной из их компании происходит конфикт и он решил его урегулировать. В итоге на него без объяснения причин набросился незнакомец и ударил мужчину по лицу. Между противниками началась борьба, во время которой один из них откусил сопернику ухо.

- В судебном заседании свою вину в совершении преступления подсудимый признал, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Суд посчитал доказанной вину подсудимого в совершении преступления, признав его виновным и назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото объединенной пресс-службы судов Тамбовской области