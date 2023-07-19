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НовостиПроисшествия19 июля 2023 8:11

Нетрезвая тамбовчанка попыталась дать взятку сотруднику ГИБДД

Женщина попала в аварию на переезде
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуре Первомайского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в покушении на дачу взятки.

- Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем и допустила съезд транспортного средства с резинокордового покрытия на железнодорожные рельсы. На место ДТП прибыл экипаж ДПС. При составлении в отношении обвиняемой протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ женщина передала инспектору ГИБДД 5000 рублей с целью уйти от ответственности. Однако переданные ею в качестве взятки денежные средства должностным лицом приняты не были, - рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.